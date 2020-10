Mango: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El mango es una fruta jugosa, fibrosa y llena de sabor que puede variar en dulzor y acidez según qué tan maduro esté el mango. Esta fruta tropical es deliciosa y refrescante, pero también ofrece excelentes beneficios para la salud humana. A continuación, te explicamos más sobre los beneficios y contraindicaciones del mango.

Valor nutricional del mango

Nutrientes Cantidad Por cada 100 gramos Calorías 59 kcal Hidratos de carbono 13.5 g Fibra 2,3 g Proteínas 0,6 g Potasio 150 mg Vitamina C 44 mg Fósforo 22 mg Calcio 20 mg Magnesio 9 mg Sodio 2 mg Vitamina E 1,8 mg Hierro 1 mg Folato 31 μg Vitamina A 25 μg

Beneficios del mango

1. Rico en nutrientes

El mango no solo es una fruta muy deliciosa, sino que también es muy baja en calorías y se encuentra colmada de nutrientes. Una taza de mango cortado le confiere a tu organismo solo 99 calorías y los macronutrientes que necesita tu organismo para funcionar correctamente.

Una taza de mango en cubos aporta casi 14 gramos de carbohidratos, de los cuales 2,3 gramos corresponden a su fibra dietética. Asimismo, ofrece 0.6 gramos de grasas y 1.4 gramos de proteína de origen natural.

El mango también brinda vitaminas esenciales para el organismo como la vitamina A, C, E, K y algunas vitaminas del grupo B como la vitamina B6, B5, niacina, riboflavina, folato, tiamina, etc.

De hecho, el mango es una impresionante fuente de vitamina C porque solo una taza de mango puede cubrir el 67% del requerimiento diario de este nutriente. Además, la misma cantidad de mango puede cubrir el 18% del valor de consumo diario de vitamina B9 o folato recomendado.

Adicionalmente, es una rica fuente de minerales como el potasio, cobre, magnesio, calcio, selenio, hierro, etc. Solo 165 gramos de mango pueden aportar suficiente mineral cobre para cubrir el 20% del requerimiento diario del organismo.

2. Antioxidante

Los mangos cuentan con una excelente cantidad de antioxidantes que cuidan al organismo y promueven el bienestar general. Estos compuestos vegetales bioactivos son primordiales para combatir el estrés oxidativo y los radicales libres acumulados.

Según los científicos, el mango es una fuente de antioxidantes tan variada que puede aportar más de 12 diferentes tipos de poderosos antioxidantes, tales como: las catequinas, antocianinas, ramnetina, kaempferol, ácido benzoico, mangiferina, etc.

Entre estos, la mangiferina resulta ser uno de los compuestos más estudiados debido a su potencia. De hecho, es reconocido como un “super antioxidante” porque es muy potente y puede combatir los radicales libres con mayor eficacia y rapidez.

Todos estos antioxidantes son necesarios para preservar el estado de salud en el organismo; ya que el estrés oxidativo es el principal desencadenante de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, afecciones cardiacas, etc.

3. Aumenta la inmunidad del organismo

Uno de los beneficios del mango es que es una de las frutas más beneficiosas para el organismo ya que puede fortalecer el sistema inmunológico y aumentar sus niveles de protección. Debido a su densidad nutricional en cuanto a vitamina A y vitamina C, el mango puede estimular un mejor funcionamiento inmune.

En principio, la vitamina A es indispensable para reforzar el sistema inmunológico porque actúa como un antioxidante que coadyuva la función de los anticuerpos. De hecho, esta vitamina puede ser útil para combatir y reducir el riesgo a sufrir de diferentes infecciones en el organismo. Además, el mango resalta por ser una buena fuente que puede aportar el 10% del requerimiento diario de vitamina A en tan solo una taza de mango.

Asimismo, la vitamina C del mango promueve la síntesis de nuevos glóbulos blancos que protegerán al organismo de cualquier enfermedad o agente patógeno. También puede mejorar la función de las células inmunes ya presentes en el organismo.

Adicionalmente, el mango puede aportar otras vitaminas que son indispensables para reforzar la inmunidad, tales como la vitamina E y algunas vitaminas del grupo B.

4. Promueve la salud cardiovascular

Otro de los beneficios del mango por sus magníficos nutrientes es que puede promover la salud cardiovascular y reducir algunos factores de riesgo que pueden desatar enfermedades o afecciones crónicas en el sistema cardiovascular.

Este fruto ofrece abundante potasio que es indispensable para reducir la presión arterial y contrarrestar los efectos estimulantes del sodio o la sal. De esa manera, puede reducir el riesgo a desarrollar hipertensión arterial.

Asimismo, el mango aporta magnesio que también ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a controlar la presión arterial. Mantener la presión arterial controlada es vital para prevenir insuficiencias cardiacas, eventos cerebrovasculares, daños en la pared arterial, etc.

Por otro lado, los antioxidantes del mango protegen el tejido cardiovascular de los radicales libres y evitan que el estrés oxidativo pueda causar daños en la estructura o funcionamiento cardiaco.

De hecho, los estudios apuntan que su super antioxidante mangiferina puede ser vital para reducir la inflamación del sistema y prevenir la muerte programa en las células cardiacas. Asimismo, puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos encontrados en sangre.

Sin embargo, aun se necesitan más estudios que puedan confirmarnos estos increíbles efectos de la mangiferina.

5. Estimula una mejor digestión

Otro de los beneficios del mango es que puede ser clave para gozar de un sistema digestivo saludable y completamente funcional. Su riqueza en fibra dietética puede estimular una mejor digestión al promover un mejor transito intestinal.

A su vez, esta fibra puede alimentar las bacterias buenas de tu microbiota intestinal y así, aumenta el nivel de protección del sistema digestivo. Además, las bacterias buenas fomentan un mejor proceso digestivo y combaten los agentes patógenos que puedan desencadenar problemas digestivos.

El mango también aporta un grupo de enzimas digestivas denominadas como amilasas. Estas enzimas se encargan de descomponer los carbohidratos complejos y facilitan el proceso de descomposición y absorción de nutrientes. Sin embargo, las amilasas se encuentran en mayor proporción en los mangos maduros.

Adicionalmente, el mango brinda abundante agua que, en conjunto con la fibra, puede aliviar algunos problemas digestivos como el estreñimiento o la diarrea.

6. Apoya la salud de tus ojos

La ingesta de mango puede apoyar la salud de tus ojos porque contiene nutrientes clave para mejorar la visión y prevenir las degeneraciones. En principio, el mango posee los antioxidantes zeaxantina y luteína que protegen el tejido ocular del estrés oxidativo y los radicales libres.

Estos antioxidantes se acumulan en la retina del ojo y actúan como un bloqueador solar que, básicamente, absorbe el exceso de luz proveniente de los rayos UV. De esa manera, evitan que la retina u otras estructuras del órgano ocular puedan sufrir daños debido a la luz.

Además, los mangos son una excelente fuente de vitamina A, siendo este uno de los nutrientes indispensables para la visión. La vitamina A mejora la visión nocturna y evita el desarrollo de ceguera nocturna o total.

Asimismo, sus cualidades antioxidantes protegen el órgano ocular del daño oxidativo y previene la aparición de enfermedades degenerativas como la degeneración macular, cataratas, etc.

7. Mejora la salud de tu cabello y de tu piel

Uno de los beneficios del mango es que es útil para mejorar la salud de tu cabello y de tu piel debido a su combinación magnifica de nutrientes: vitamina A, vitamina C, antioxidantes y minerales.

La vitamina C es un nutriente que no puede ser sintetizado por el organismo, pero que es completamente esencial para sintetizar el colágeno que estructura todos los tejidos orgánicos.

Un aumento en la producción de colágeno favorece notablemente al cabello porque esta proteína le confiere robustez y flexibilidad a la fibra capilar. Asimismo, el colágeno es magnifico para brindarle elasticidad y firmeza a la piel, mientras que atenúa algunos signos del envejecimiento como las arrugas.

Por otro lado, la vitamina A ayuda a hidratar el cabello, acelerar su crecimiento y regular los niveles de sebo segregados en el cuero cabelludo. Además, actúa como un protector solar natural para la piel, protegiéndola y contrarrestando los efectos producidos por los rayos UV del sol.

Los distintos antioxidantes del mango también son fundamentales para la salud de la piel, ya que combaten los radicales libres y evitan que aceleren el proceso de envejecimiento en la piel. También protegen a los folículos pilosos del daño oxidativo y fortalecen su estructura.

8. Puede combatir la anemia

A pesar de que el mango no posee demasiado mineral hierro, otro de los beneficios del mango es que también puede ser útil para combatir la anemia. Este efecto es atribuido a su abundancia en vitamina C, ya que este nutriente mejora la absorción de hierro no hemo en el organismo.

Solo una taza de mango cortado puede conferirle a tu organismo casi el 70% del valor de consumo diario de vitamina C recomendado. De esta manera, el consumo de mangos le ayudará a tu cuerpo a asimilar mejor el hierro proveniente de las frutas y los vegetales.

9. Protege tus huesos

Gracias a sus nutrientes, otro de los beneficios del mango es que puede proteger tus huesos y promover una mejor salud ósea. En principio, el mango contiene minerales como el magnesio y el calcio que revisten y refuerzan el tejido óseo.

De hecho, el magnesio también aumenta la absorción de calcio en el tejido óseo y esto promueve una mayor densidad ósea. Asimismo, el mango aporta vitamina K que se ha relacionado con un menor riesgo a sufrir fracturas, fisuras o daños en los huesos.

En conjunto, estos nutrientes protegen tus huesos y reducen el riesgo a que sufras de enfermedades osteodegenerativas como la osteoporosis.

10. Es magnifico durante el embarazo

Una taza de mangos en cubos puede cubrir hasta el 18% del requerimiento diario de folato en el organismo, por lo que es una magnifica fruta para consumir durante el embarazo.

El folato o vitamina B9 es indispensable en mujeres embarazadas porque previene el desarrollo de malformaciones en el tubo neural del feto. Esto no solo reduce los problemas de salud del bebé al nacer, sino que también promueve su bienestar y esperanza de vida.

Además, el folato es necesario para que las madres se mantengan saludables durante todo el embarazo, el parto y el periodo postparto. También puede ser útil en periodo de lactancia porque el folato favorece el desarrollo cognitivo en los bebés y niños.

Contraindicaciones del mango

1. Alergias al látex

A pesar de que las alergias a los mangos son muy poco comunes, una de las contraindicaciones del mango es que pueden presentarse reacciones cruzadas en personas con alergias al látex. Estas reacciones cruzadas pueden presentar erupciones en la piel, enrojecimiento, inflamaciones, etc.

Si eres alérgico al látex, es necesario que evites el consumo de mango y te informes sobre otros alimentos que producen reacciones alérgicas cruzadas.

2. Pacientes diabéticos

A pesar de los nutrientes y bondades del mango, debe ser consumida con total mesura en pacientes diabéticos; ya que posee un contenido de fibra bajo comparado con su aporte en azúcar natural.

Es decir, una de las contraindicaciones del mango es que su ingesta puede producir importantes picos posprandiales que pueden comprometer la salud del paciente o empeorar su cuadro clínico. Este riesgo aumenta significativamente cuando el mango está maduro porque sus niveles de azúcar son aún mayores.

No es necesario eliminar por completo el consumo de mangos si eres diabético, solo debes consumirlo con moderación y evitar abusar de los mangos muy maduros.

3.Dolores estomacales

Otra de las contraindicaciones del mango si su consumo es excesivo es que podemos experimentar efectos secundarios como gases, dolor abdominal y diarrea debido a que un exceso de ingesta de fibra.

4. Problemas gastrointestinales

Una de las contraindicaciones del mango es que las personas que padecen problemas intestinales como úlceras o gastroenteritis deberían moderar mucho su consumo debido a la acidez que tiene el mango.

5. Personas con tratamientos médicos

Otra de las contraindicaciones del mango es que podría alterar el efecto de los medicamentos por lo que recomendamos consultar a tu médico si puedes consumir mango sin problemas. Hay que tener especial atención en personas que sigan tratamientos para la obesidad, diabetes o estén siguiendo un tratamiento con anticoagulantes.