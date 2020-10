Frambuesa: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La frambuesa es un fruto comestible de color rojo oscuro que cuenta con un característico sabor agridulce. Este fruto se constituye de diferentes componentes que benefician al organismo y pueden mantenerte saludable. A continuación, te explicamos los beneficios y contraindicaciones de la frambuesa.

Uno de los beneficios de la frambuesa si lo comemos con mesura es que favorece a tener una buena digestión gracias a su buen contenido en fibra.

Todo en exceso es perjudicial y es por eso que una de las contraindicaciones de la frambuesa si la consumimos de forma excesiva es que podemos experimentar dolores estomacales debido a su alto contenido en fibra.

Valor nutricional de la frambuesa

Nutrientes Cantidad Por cada 100 gramos Calorías 38 kcal Hidratos de carbono 7 g Fibra 6,7 g Proteínas 1 g Potasio 220 mg Fósforo 29 mg Vitamina C 25 mg Calcio 22 mg Magnesio 20 mg Sodio 3 mg Hierro 0,7 mg Folato 40 μg Vitamina A 2 μg

Beneficios de la frambuesa

1. Rica en nutrientes

Las frambuesas son muy ricas en nutrientes de todo tipo que son necesarios para el buen funcionamiento de todo el organismo. Este fruto aporta una cantidad aceptable de proteína vegetal, mientras que es baja en grasas.

Posee una densidad en carbohidratos bastante buena, sobre todo porque la mayor parte es rica fibra que beneficia al organismo de múltiples maneras. Otra cualidad de las frambuesas es su baja densidad calórica, ya que una taza entera de frambuesas ofrece apenas 64 calorías.

En cuanto a minerales, las frambuesas contienen magnesio, potasio, fosforo, cobre y manganeso. De hecho, solo una taza de frambuesas puede cubrir el 41% del requerimiento diario de manganeso en el organismo, por lo que es bastante beneficioso.

También le brinda vitaminas esenciales al organismo como la vitamina C, vitamina K, vitamina E y algunas vitaminas del grupo B. Su aporte vitamínico es bastante bueno porque puede cubrir una buena parte del requerimiento diario de algunas vitaminas, con tan solo una taza de frambuesas.

En general, las frambuesas son muy saludables y su consumo aporta todos los macro y micronutrientes que necesita el organismo.

2. Antioxidante

Uno de los beneficios de la frambuesa es que gracias a sus numerosos antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo y frenar sus consecuencias sobre el organismo. Este efecto es logrado porque los antioxidantes se encargan de eliminar los radicales libres que se acumulan y desencadenan el daño oxidativo.

Los antioxidantes son muy necesarios porque el estrés oxidativo es un importante factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas, degenerativas o mortales.

En efecto, elevados niveles de estrés oxidativo aumentan el riesgo de sufrir afecciones cardiacas, diabetes tipo 2, inflamaciones crónicas, cáncer, Alzheimer, demencia, etc. Por ello, es tan necesario contrarrestar el efecto de los radicales libres y prevenir el daño oxidativo.

Entre los principales antioxidantes de la frambuesa, se encuentra la vitamina C, el ácido elagico y la quercetina. Sin embargo, la vitamina C es el antioxidante más abundante porque una taza de frambuesas puede cubrir hasta el 54% de su requerimiento diario.

Estos componentes antioxidantes cuentan con efectos protectores que preservan el buen funcionamiento y estructura del organismo. Además, se ha demostrado que poseen cualidades antinflamatorias que combaten las inflamaciones crónicas del organismo y atenúan dicho factor de riesgo.

Según una investigación, el consumo de frambuesas puede reducir la inflamación sistémica, mientras que atenúa los niveles de estrés oxidativo en el organismo.

Asimismo, se ha demostrado que estos componentes bioactivos pueden prevenir y evitar que el daño oxidativo afecte el ADN celular. De esta manera, se reduce el riesgo de que se produzcan mutaciones o de que se acelere el proceso de envejecimiento celular.

3. Regulan tu índice glucémico

Las frambuesas son frutos con bajo índice glucémico que se atribuye a su densidad en fibra, por lo que su ingesta no produce alteraciones significativas del índice glucémico. Por el contrario, uno de los beneficios de la frambuesa es que pueden ser vitales para regular los niveles de azúcar en sangre.

Las frambuesas son muy ricas en fibra que, si bien es un carbohidrato, no es digerida en el tracto gastrointestinal. Es decir, la fibra no es absorbida a nivel intestinal y, por lo tanto, no se convierte en glucosa en el organismo.

De hecho, la fibra soluble se disuelve en el intestino y produce un efecto de retardo en la digestión. Dicho efecto favorece una absorción de glucosa mucho más lenta y, con ello, ayuda a mantener un índice glucémico estable y sin cambios.

Según investigaciones realizadas, el consumo de frambuesas produce niveles de azúcar en sangre más bajos y menor resistencia a la insulina. Contrarrestar la resistencia a la insulina es clave porque suele ser uno de los principales causantes de la diabetes tipo 2.

Por otro lado, se ha determinado que los taninos de la frambuesa pueden inhibir la función de la enzima alfa-amilasa. Dicha enzima es la encargada de digerir el almidón, por lo que, al bloquear su función, también se atenúa la cantidad de glucosa generada por el consumo de carbohidratos.

De esta manera, otro de los beneficios de la frambuesa si decidimos incluirla en nuestra dieta es que puede ayudar a controlar el índice glucémico y prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2, sobrepeso o síndromes metabólicos.

En el caso de los pacientes diabéticos, el consumo de frambuesas puede promover un mejor estilo de vida y un mayor control de dicho padecimiento.

4. Puede tener cualidades anticancerígenas

Los antioxidantes de la frambuesa protegen al organismo del estrés oxidativo y las inflamaciones crónicas en el organismo. Sin embargo, estudios probeta han demostrado que estos antioxidantes también pueden tener cualidades anticancerígenas.

Según los estudios realizados, los antioxidantes de la frambuesa pueden inhibir la proliferación de células cancerígenas. Asimismo, se ha observado que pueden destruir las células malignas presentes en el cáncer de próstata, colorrectal, oral y cáncer de mama.

Otra investigación realizada, demostró que los componentes bioactivos de la frambuesa pueden erradicar las células cancerígenas hasta en un 90%. En este caso, las pruebas fueron realizadas sobre células cancerígenas del cáncer de mama, colorrectal y de estómago.

También se observó su eficacia contra células de cáncer de ovario y cáncer de hígado. Además, los antioxidantes de la frambuesa demostraron cualidades protectoras que pueden prevenir el padecimiento de distintos tipos de cáncer.

5. Alivia la artritis

Uno de los beneficios de la frambuesa más sorprendentes es que puede ser una excelente aliada natural para aliviar la artritis. Los antioxidantes de la frambuesa se han vinculados con efectos antinflamatorios que pueden beneficiar el padecimiento de la artritis.

La artritis es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones, donde el tejido articular se inflama de manera crónica y produce dolor y molestias. Por ello, la ingesta de antioxidantes antinflamatorios puede ser útil para contrarrestar estos procesos inflamatorios crónicos.

En un estudio científico realizado, fue demostrado que el uso de frambuesas puede atenuar los síntomas de la artritis. De esta manera, es capaz de reducir la hinchazón y rigidez en las articulaciones, mientras que el dolor y molestias provocadas son aliviadas.

Asimismo, se observó que los antioxidantes de la frambuesa pueden reducir el riesgo a desarrollar artritis; ya que combate el estrés oxidativo y evita que este produzca daños o deterioro del tejido articular.

Según los científicos, estos efectos son obtenidos debido a la inhibición de una enzima proinflamatoria llamada COX-2. Es decir, los antioxidantes bloquean su función y, con ello, atenúan la presencia de procesos proinflamatorios en el organismo.

Debido a su abundancia en vitamina C, las frambuesas también pueden ayudarte a tener articulaciones más fuertes porque estimula la producción de colágeno. Este colágeno es tan necesario porque es una proteína estructural que fortalece los tejidos del organismo, incluyendo el tejido de las articulaciones.

6. Combate el envejecimiento

Las frambuesas son realmente ricas en antioxidantes y, por ello, otro de los beneficios de la frambuesa es que puede ayudar a combatir el envejecimiento celular prematuro. El envejecimiento es un proceso natural del organismo, sin embargo, su aparición puede acelerarse debido a múltiples factores como el estrés oxidativo o el fotoenvejecimiento.

Los antioxidantes de la frambuesa pueden evitar que los radicales libres produzcan daños en el ADN celular, de tal manera que retarda la expresión del envejecimiento en las células del organismo.

La vitamina C es uno de los antioxidantes clave de este fruto, ya que es un nutriente necesario para promover la síntesis de colágeno. El colágeno es una proteína estructural muy importante que mantiene los tejidos del organismo saludables.

Este aumento de colágeno puede reparar o contrarrestar el daño producido por el estrés oxidativo a nivel orgánico. Además, el colágeno es necesario para mantener una piel saludable y revertir el daño ocasionado por la prolongada exposición de la piel a los rayos ultravioleta.

Por otro lado, las frambuesas son indispensables para prevenir el daño oxidativo y el envejecimiento del cerebro, por lo que promueve una función motora y cognitiva optima.

7. Mejora tu salud cardiovascular

La frambuesa se encuentra llena de antioxidantes y otros nutrientes increíbles para tu salud cardiovascular, ya que promueve su buen funcionamiento y reduce algunos factores de riesgo de enfermedades cardiacas.

Los antioxidantes previenen que el estrés oxidativo o los radicales libres produzcan daño oxidativo en el sistema cardiovascular. Asimismo, las cualidades antinflamatorias de este fruto combaten las inflamaciones crónicas y evita que estas causen daños en el tejido cardiaco.

Las frambuesas también poseen una actividad anticoagulante increíble que previene la formación de trombos en los vasos sanguíneos. Adicionalmente, aportan una abundante cantidad de potasio que ayuda a reducir la presión arterial.

El potasio es un vasodilatador natural muy potente que contrarresta los efectos estimulantes producidos por la ingesta excesiva de sodio. De esta manera, regula la presión arterial hasta parámetros fisiológicos y previene el desarrollo de hipertensión arterial, eventos cerebrovasculares o ruptura vascular.

Otro de los beneficios de la frambuesa por su contenido en fibra es que es un alimento que puede ayudar a controlar los niveles de colesterol LDL en sangre. Al reducir el colesterol malo, también disminuye el riesgo de sufrir obstrucciones vasculares, formación de placa arterial o el padecimiento de eventos cerebrovasculares.

Así, el consumo de frambuesas puede mejorar notablemente la salud cardiaca y el bienestar general.

8. Favorece la digestión

Uno de los beneficios de la frambuesa es que es ideal para tener una mejor digestión gracias a su alto contenido en fibra. Esto ocurre debido a que la fibra estimula un mejor transito intestinal, de manera que le confiere regularidad a tu intestino, mientras que combate el estreñimiento o diarrea.

La fibra también aumenta el flujo de bilis, por lo que el tracto gastrointestinal es limpiado de toxinas y desechos que puedan perjudicarlo. Además, la fibra insoluble de las frambuesas es utilizada por las bacterias saludables del intestino como fuente de alimento.

Este efecto ayuda a fortalecer tu microbiota intestinal y ayuda a mantener el tracto gastrointestinal protegido de bacterias perjudiciales u otros microorganismos dañinos.

Los antioxidantes de las frambuesas también mantienen el tracto gastrointestinal saludable y combate las inflamaciones crónicas que se pueden presentar en el sistema.

9. Promueve la salud ocular

Entre los antioxidantes más abundantes de las frambuesas se encuentran la zeaxantina, luteína y betacarotenos, siendo compuestos esenciales para promover una mejor salud ocular.

La zeaxantina ayuda a filtrar los rayos de luz azul que penetran el ojo y evita que estos puedan dañar su estructura. La luteína también es muy importante para combatir el estrés oxidativo, reduciendo el riesgo de que se produzcan enfermedades oculares degenerativas.

Los betacarotenos de las frambuesas son precursores de la vitamina A, de tal manera que su consumo le confiere al organismo abundante vitamina A. Esta vitamina es esencial para la salud ocular, ya que mejora la visión nocturna y previene el desarrollo de enfermedades como la degeneración macular.

La vitamina C también ha demostrado ser muy beneficiosa para la salud ocular porque protege la retina de la radiación ultravioleta. Además, es indispensable para prevenir problemas en el cristalino y la retina.

Contraindicaciones de la frambuesa

1. Problemas gastrointestinales

Las frambuesas son muy ricas en fibra que promueve la salud gastrointestinal. Sin embargo, una de las contraindicaciones de la frambuesa si hacemos consumo excesivo es que puede causar problemas gastrointestinales caracterizados por diarrea, dolor estomacal, hinchazón abdominal, indigestión, etc.

Si en tu dieta diaria no consumes suficiente fibra, el consumo exagerado de frambuesas puede provocar fuertes molestias estomacales, ya que tu intestino no esta acostumbrado.

2. Alergias

Algunas personas son alérgicas a las frambuesas, por lo que sienten una sensación de hormigueo o de picor en la boca cuando las consumen. También pueden presentarse erupciones en la piel, náuseas, vértigo o hinchazón en la cara.

Por ello, es muy importante que evites su consumo si eres alérgico, ya que su consumo puede desencadenar una emergencia médica.

3. Mujeres embarazadas

Otra de las contraindicaciones de la frambuesa es que no suele ser recomendada para mujeres embarazadas porque su consumo puede provocar contracciones uterinas que induzcan un aborto espontaneo.

Aún se necesitan más estudios al respecto, sin embargo, es recomendable consultar con su médico antes de consumir frambuesas durante el embarazo.

4. Personas en tratamiento con anticoagulantes

Una de las contraindicaciones de la frambuesa es que no está recomendado su consumo excesivo en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes ya que la frambuesa también tiene propiedades anticoagulantes y podrían potenciar el efecto de los medicamentos.

5. Peronas que vaya a someterse a una operación

Por sus propiedades anticoagulantes, no recomendamos una ingesta excesiva de frambuesas a aquellas personas que vayan a someterse a una operación quirúrgica ya que podría ralentizar el proceso de cicatrización de las heridas.