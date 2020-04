Stevia: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La stevia es uno de los edulcorantes naturales más conocidos en la actualidad, se extrae de la planta del mismo nombre, llamada en latín Stevia rebaudiana y es nativa de Paraguay. Desde hace muchos años ha sido utilizada como reemplazo saludable del azúcar, de hecho es hasta 300 veces más dulce que está.

La diferencia es que la stevia es saludable, ya que no incluye moléculas de glucosa sino glucósidos de esteviol, estos aportan el dulzor. Lo mejor es que no contiene calorías ni grasas, pero incluye proteínas y fibras, minerales como el calcio, magnesio, hierro, potasio, zinc, fósforo y sodio y vitaminas A y C, como resultado la stevia evita las infecciones, este es apenas uno de sus beneficios.

Es importante que sepas que la OMS recomenienda un consumo máximo diario de stevia de 4 miligramos por cada kilo de peso.

Una de las principales contraindicaciones de la estevia es que un consumo excesivo podría generar molestias estomacales, nauseas y mareos.

Propiedades y beneficios de la stevia

Acción antibacteriana : la stevia disminuye las posibilidades de padecer infecciones.

: la stevia disminuye las posibilidades de padecer infecciones. Ayuda a adelgazar : este edulcorante natural es una gran opción a la hora de adelgazar, gracias a que sus glucósidos pasan intactos por el tracto gastrointestinal superior, contando el estómago y el intestino delgado, así que no genera calorías, al llegar al colon las bacterias del intestino eliminan la unidad de glucosa y el steviol se metaboliza en el hígado y luego es excretado, así que la stevia no se acumula en el cuerpo.

: este edulcorante natural es una gran opción a la hora de adelgazar, gracias a que sus glucósidos pasan intactos por el tracto gastrointestinal superior, contando el estómago y el intestino delgado, así que no genera calorías, al llegar al colon las bacterias del intestino eliminan la unidad de glucosa y el steviol se metaboliza en el hígado y luego es excretado, así que la stevia no se acumula en el cuerpo. Poder diurético : tiene la capacidad de combatir la retención de líquidos y evita la hinchazón, así que permite eliminar los desechos del organismo.

: tiene la capacidad de combatir la retención de líquidos y evita la hinchazón, así que permite eliminar los desechos del organismo. Controla el colesterol : este edulcorante natural puede reducir los niveles de colesterol.

: este edulcorante natural puede reducir los niveles de colesterol. Protege la salud dental : la stevia no genera la aparición de la caries y reduce la placa dental.

: la stevia no genera la aparición de la caries y reduce la placa dental. Beneficia el sistema digestivo : contiene sustancias que facilitan la digestión de los alimentos, haciéndola más rápida, también reduce los gases y la acidez. En suma, puede combatir bacterias que se obtienen a través de los alimentos, por ejemplo, la Escherichia coli.

: contiene sustancias que facilitan la digestión de los alimentos, haciéndola más rápida, también reduce los gases y la acidez. En suma, puede combatir bacterias que se obtienen a través de los alimentos, por ejemplo, la Escherichia coli. Apoya la salud mental : la stevia puede contribuir al estado de ánimo, evitando cuadros de depresión.

: la stevia puede contribuir al estado de ánimo, evitando cuadros de depresión. Evita el cáncer : a diferencia de edulcorantes artificiales, la stevia no implica efectos secundarios como producto de reacciones químicas, tampoco implica riesgos cancerígenos.

: a diferencia de edulcorantes artificiales, la stevia no implica efectos secundarios como producto de reacciones químicas, tampoco implica riesgos cancerígenos. Alternativa para los diabéticos: las personas que padecen diabetes pueden endulzar sus comidas con la stevia sin tener que afectar sus niveles de azúcar en sangre.

¿Cuál es la mejor forma de tomar stevia?

La stevia es sin duda alguna una de las mejores opciones a la hora de endulzar las comidas y bebidas, sus beneficios a la salud son excelentes, así que su uso representa una forma de protección al bienestar de niños y adultos . Además, se puede encontrar en varias presentaciones, como en polvo, hoja verde y extracto y se puede agregar a cualquier tipo de preparación, por ejemplo:

. Además, se puede encontrar en varias presentaciones, como en polvo, hoja verde y extracto y se puede agregar a cualquier tipo de preparación, por ejemplo: Mermelada de calabaza sin azúcar : pelar la calabaza y picar en trozos pequeños y cocinar con jugo de naranja o limón y agua a fuego medio. Ir removiendo y añadir la stevia de a poco, luego añadir la gelatina ya hidratada. Después retirar del fuego y licuar.

: pelar la calabaza y picar en trozos pequeños y cocinar con jugo de naranja o limón y agua a fuego medio. Ir removiendo y añadir la stevia de a poco, luego añadir la gelatina ya hidratada. Después retirar del fuego y licuar. Helado de fresa sin azúcar : trocear las fresas y congelarlas, luego procesar en la batidora con yogur natural sin azúcar y añadir stevia, también leche desnatada o condensada, si se gusta también huevos, batir hasta que obtenga una consistencia cremosa.

: trocear las fresas y congelarlas, luego procesar en la batidora con yogur natural sin azúcar y añadir stevia, también leche desnatada o condensada, si se gusta también huevos, batir hasta que obtenga una consistencia cremosa. Rollitos de canela sin azúcar: calentar mantequilla y mezclar con stevia y canela hasta que se forme caramelo, poner sobre la masa para hojaldre y enroscar, cortar en dados, pintar con huevo y llevar al horno durante 15 minutos entre 180 °C y 200 °C.

¿La stevia engorda menos que el azúcar?

La stevia es de las opciones más saludables para endulzar los alimentos y una alternativa frente al azúcar, pues al contrario de esta no aporta calorías, puesto que el cuerpo no metaboliza sus glucósidos, así que implica menos carbohidratos, así que es también una gran opción para bajar de peso, al contrario del azúcar que contribuye a ganarlo, solo hay que tener en cuenta, se debe apostar por la stevia menos procesada y en su estado más natural.

Contraindicaciones de la stevia