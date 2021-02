Regaliz: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El regaliz es una planta que se utiliza en la cocina y en la medicina tradicional. Aunque su sabor es tan dulce que parece una golosina, la realidad es que el regaliz cuenta con una gran cantidad de bondades para la salud. A continuación, te detallamos los beneficios y contraindicaciones del regaliz.

Uno de los beneficios de regaliz es que su consumo se ha asociado a una mejor eliminación de los microorganismos que se acumulan en la boca reduciendo el riesgo de sufrir caries y esto es debido a los componentes antibacterianos que tiene el regaliz.

Una de las contraindicaciones del regaliz es que un consumo excesivo y prologando puede reducir los niveles de potasio en nuestro organismo y aumentar los de sodio causando una subida de la presión arterial muy perjudicial para personas hipertensas o con alguna enfermedad renal grave. Si sufres alguna enfermedad, lo mejor es consultar con tu médico si puedes comer regaliz.

Propiedades y beneficios del regaliz

1. Es bueno para la piel

El regaliz es un ingrediente natural muy eficaz que funciona perfectamente para mejorar la salud de la piel. Esta raíz cuenta con una cantidad de hasta 300 componentes vegetales que promueven una acción antioxidante en el tejido cutáneo.

Los antioxidantes protegen las células epiteliales ante los radicales libres y el fotoenvejecimiento. Además, cuentan con propiedades antinflamatorias que son vitales para combatir enfermedades cutáneas proinflamatorias como el eczema o la psoriasis.

El regaliz también se encuentra lleno de sustancias antibacterianas que ayudan a prevenir las infecciones en el tejido cutáneo. Se cree que estos efectos contribuyen con el alivio de los síntomas del eczema y ayudan a eliminar el acné.

2. Mejora la digestión

Uno de los beneficios del regaliz es que es un excelente alimento para promover una digestión saludable. Se ha evidenciado que esta raíz es capaz de aliviar el reflujo ácido y el malestar estomacal que caracteriza un proceso de indigestión.

Su uso ha sido ampliamente demostrado y, de acuerdo a las investigaciones, es capaz de aliviar los síntomas de enfermedades gastrointestinales complejas como el reflujo gastroesofágico.

También puede proteger el esófago del reflujo ácido porque los ácidos estomacales dañan las células que revisten el interior del tracto gastrointestinal. Es imprescindible evitar dicho daño, ya que puede ser un desencadenante de ulceras o procesos cancerígenos.

3. Alivia las ulceras pépticas

Las ulceras pépticas son producidas por la presencia de la bacteria H. pylori en el sistema gastrointestinal. Dicha bacteria es la que provoca llagas doloras que se desarrollan en el intestino delgado o el esófago.

Las ulceras no solo son dolorosas, sino que pueden colocar en riesgo tu salud. Sin embargo, se ha demostrado que otro de los beneficios del regaliz es que puede ser una alternativa natural para tratar con eficacia las ulceras pépticas.

De acuerdo a una investigación realizada, el regaliz ha demostrado ser tan eficaz como el omeprazol que -comúnmente- se receta para el tratamiento de las ulceras pépticas.

Además, los compuestos antibacterianos de esta raíz son capaces de disminuir la cantidad de H. pylori que se concentra en el tracto gastrointestinal. Así, alivia las ulceras pépticas y puede prevenir el desarrollo de otras enfermedades como la gastritis.

4. Es bueno para tu sistema respiratorio

Otro de los beneficios del regaliz es que es maravilloso para el sistema respiratorio y es debido a su amplia gama de componentes orgánicos. Esta raíz promueve un efecto antioxidante, antimicrobiana y antinflamatorio que es magnifico para mejorar la salud respiratoria.

La glicirricina es de los compuestos vegetales más poderosos del regaliz. Se ha demostrado que esta sustancia ayuda a tratar el asma, disminuye la inflamación de las vías respiratorias y contrarrestas las reacciones inmunológicas exageradas.

Las cualidades antibacterianas de esta raíz también combaten las infecciones respiratorias y reducen el riesgo a padecerlas nuevamente. También se cree que protege el sistema ante la faringitis estreptocócica.

5. Combate las caries

Aunque tenga un delicioso sabor dulce, uno de los beneficios del regaliz es que puede ser útil para combatir las caries. Los componentes antibacterianos del regaliz ayudan a eliminar los microorganismos que se acumulan en la boca y producen las caries.

Su consumo se ha vinculado con una disminución notoria de las caries y un menor riesgo a que las caries deterioren el diente. Aún se necesitan más estudios que respalden esta información, pero parece prometedora.

6. Alivia los síntomas de la menopausia

Gracias a su contenido en componentes vegetales, otro de los beneficios del regaliz es que su consumo influye directamente sobre la actividad de los estrógenos. Durante la menopausia, es común que los niveles de estrógenos disminuyan significativamente y esto desencadena una sintomatología variada.

El uso de esta raíz puede estimular un metabolismo más rápido y mejoras en el flujo sanguíneo durante la menopausia. También es posible que alivie algunos de los síntomas comunes que afectan a la mujer en este periodo.

7. Promueve la inmunidad del cuerpo

Uno de los beneficios del regaliz más destacado es que es un potenciador natural de la inmunidad, ya que contiene compuestos orgánicos con bondades antibacterianas, antivirales y antioxidantes.

El efecto antibacteriano del regaliz contribuye con la detección y eliminación de las cepas bacterianas que amenazan al organismo y vulneran el estado de bienestar.

Al ser antiviral, también ayuda a combatir los virus más comunes que afectan al ser humano. De acuerdo a las investigaciones, la gilicirricina es el principal componente beneficioso con cualidades antivirales.

Las propiedades antioxidantes del regaliz también son importantes para la inmunidad del organismo, ya que combate los radicales libres. También modula la respuesta inmunológica, por lo que evita las inflamaciones crónicas que atentan contra la seguridad del cuerpo.

En consecuencia, el consumo de regaliz podría ayudar a disminuir la cantidad de veces que te enfermas y combatir las infecciones.

8. Ayuda a aliviar los síntomas de la artritis

En la medicina tradicional, el regaliz es comúnmente utilizado para aliviar la artritis reumatoide y otras enfermedades articulares. Debido a sus cualidades antinflamatorias, uno de los beneficios del regaliz es que disminuye la hinchazón del tejido articular y promueve el alivio del dolor.

Al disminuir la inflamación, también combate la rigidez y mejora el movimiento de la articulación. También puede ser útil en la osteoartritis y los diferentes tipos de artritis que existen.

Después de conocer todos los beneficios del regaliz te vamos a contar todas sus contraindicaciones.

Contraindicaciones del regaliz

1. Sobredosis de glicirricina

Si bien es cierto que el regaliz es beneficioso para la salud, su uso exagerado resulta contraproducente para la salud. Una de las contraindicaciones del regaliz si su consumo es excesivo es que podemos tener una acumulación de la glicirricina en el cuerpo capaz de causar desequilibrios electrolíticos y aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo.

En consecuencia, el consumo excesivo de regaliz podría desencadenar una presión arterial muy baja, debilidad muscular, arritmia y elevados niveles de estrés. También puede desencadenar insuficiencia cardiaca, edema pulmonar u otros problemas importantes.

2. Embarazadas y lactantes

Una de las contraindicaciones del regaliz es que su consumo debe ser muy moderado en mujeres embarazadas y lactantes, ya que la ingesta excesiva se ha relacionado con deficiencias cerebrales en el feto.

Por ello, se recomienda limitar su consumo en mujeres embarazadas. En cuanto a las mujeres lactantes, no se sabe con exactitud los efectos del regaliz en bebés, por lo que tampoco se recomienda su consumo.

3. Interacciones con medicamentos

Otra de las contraindicaciones del regaliz es que su ingesta puede interferir con un gran número de medicamentos, por lo que se recomienda limitar su consumo. No se recomienda consumir regaliz en personas con tratamientos diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos a base de estrógenos, antihipertensivos, antiarrítmicos, etc.

4. Alergias

Aunque no es común, algunas personas tienden a desarrollar reacciones alérgicas al consumir el regaliz. Su ingesta puede desencadenar urticaria, dolor de garganta, sibilancia, mareos, etc.

Se recomienda evitar su consumo si nota estos síntomas, ya que podrían colocar en riesgo su salud.

5. Pacientes renales y cardiacos

Otra de las contraindicaciones del regaliz es que una ingesta excesiva puede disminuir significativamente los niveles de potasio en el organismo, no se recomienda en pacientes renales o cardiacos. La excesiva cantidad de glicirricina en el organismo, puede promover la retención de líquidos y aumenta la diuresis.

En consecuencia, puede aumentar la presión arterial y estimular un sobreesfuerzo del sistema renal. Consulte con su médico que cantidad de regaliz le recomienda consumir.

6. Retención de líquidos

Otra de las contraindicaciones del regaliz es que si consumimos en exceso, existe la posibilidad de que retengamos líquidos debido a su alto contenido en glicirricina.

7. Pacientes con hipertensión

Una de las contraindicaciones del regaliz es que su consumo está totalmente desaconsejado en personas que tengan hipertensión alta o muy alta debido a que la ingesta de regaliz puede disminuir los niveles de potasio en el organismo haciendo que la presión arterial suba.

La mayoría de regaliz que se venden en mercados suele tener un contenido en glicirrina reducido pero si sufres alguna enfermedad o estás bajo algún tratamiento con fármacos te recomendamos acudir a tu médico para que te diga si puedes consumir regaliz.

El regaliz para las embarazadas